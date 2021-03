Haltern. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat in seiner Sitzung Ende Februar den Grundstücksmarkt in Haltern am See analysiert.

„Was sich schon zum Halbjahr 2020 andeutete ist jetzt Gewissheit. Der Grundstücksmarkt zeigt sich bislang unbeeindruckt von den Auswirkungen der Corona-Krise. In allen großen Marktsegmenten sind die Preise auf Rekordniveau. Die Geldumsätze sind, trotz leicht rückläufiger Anzahl von Kauffällen, im Vergleich zum bisher umsatzstärksten Jahr 2019 nochmals leicht auf rd. 95 Mio. Euro gestiegen“, berichtet Jürgen Vahlhaus der Vorsitzende des Gutachterausschusses.

Die Preise für Eigentumswohnungen sind im Durschnitt um 4 Prozent gestiegen. Bei den Ein- und

Zweifamilienhäusern verzeichnete der Gutachterausschuss eine Steigerung um 7 Prozent. Die Bodenrichtwerte für unbebaute Grundstücke von Ein- und Zweifamilienhäusern wurden durch die Mitglieder des Ausschusses um 5 bis 20 Prozent im Stadtgebiet angehoben. Die Bodenrichtwerte von Haltern-Stadt haben somit die 300 Euro Marke weit überschritten. „Bei der Preisentwicklung werden wir beobachten inwieweit eine vielleicht lahmende Konjunktur mit immer mehr Arbeitslosen Auswirkungen auf den Immobilienmarkt hat. Es ist aber auch möglich, dass die Menschen ihr Vermögen weiterhin in relativ sicheres Betongold investieren und die Preise mindestens stabil bleiben“, sagt Vahlhaus. „Als Randzone des Ruhrgebietes dürfte der Kreis Recklinghausen von der Corona-Krise profitieren. Raus aus der Großstadt und das Leben auf dem Land gewinnen momentan wieder an Attraktivität. Zudem steigt der Bedarf an Wohnraum, der Wohnen und Arbeiten im Homeoffice ermöglicht und ausreichend Rückzugsmöglichkeiten schafft."

Hier einige wichtige Eckdaten zum Grundstücksmarkt

Der Immobilienmarkt in Haltern am See 2020: 376 Kauffälle von Immobilien und unbebauten Grundstücken. Gesamtgeldumsatz: 95,1 Mio. Euro. 21 Verkäufe von Bauplätzen für Ein- und Zweifamilienhäuser. 109 Verkäufe von Eigentumswohnungen. 112 Verkäufe von Ein- und Zweifamilienhäusern.