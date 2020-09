Nach Paul Lamb und Chad Strentz gibt's am Freitag, 2. Oktober, ab 19 Uhr ein weiteres Highlihgt im KuBa: Dennis Hormes und Dennis Eminger kommen mit ihrem Unpluggel-Programm "Whatever Happened to Rock'n Roll".

Wenn ein international anerkannter Gitarrist/Songwriter (Dennis Hormes – TM Stevens, DJ Bobo, Roachford, BossHoss uvvm ) und ein Texter/Songwiter (Dennis Eminger, BDL) zusammen auf insgesamt über 50 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken, dann sollte man wohl einen außergewöhnlichen Abend erwarten – Zum ersten Mal in Ihrer Karriere überhaupt, haben Dennis und Dennis eine gemeinsames Akustikprogramm zusammengestellt.

Gespielt werden einige Songs, die sie in den vergangenen zehn Jahren zusammen geschrieben haben, plus die Eine oder Andere Nummer Ihrer gemeinsamen Helden. Gespickt wird das Ganze mit Anekdoten und unterhaltsamen Einsichten in das Leben eines Musikers, der mehr Zeit auf Tour verbringt, als in den eigenen vier Wänden.

Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Auf 40 Stück limitierte Tickets zu 15 Euro ausschließlich online erhältlich: www.event-buddy.de/events/notquitesoloud

KuBa Libre

Am Folgetag (3. Oktober) ist nach dem gelungenen Einstieg Ende August der zweite KuBa Libre-Abend im KuBa. Bis zu 50 Personen können vorab online reservieren, die Musik kommt von Zwiebel Swiatkoski & The Manamamas. Um MIndestverzehr von 10 Euro pro Kopf wird gebeten, für die Musiker steht eine Spendenbox bereit.