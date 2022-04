Der Gemeindeausschuss Ringenberg und der Familiengottesdienstkreis laden ein zum Familiengottesdienst zu Palmsonntag am Sonntag, 10. April, um 9.30 Uhr, Christus König Ringenberg.

Begonnen wird mit der Palmweihe am Schloss in Ringenberg. Die anschließende Prozession führt in die Kirche, wo der Gottesdienst fortgesetzt wird.