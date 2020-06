Auf einer Vertreterversammlung des CDU-Kreisverbandes Wesel sind kürzlich die beiden Hamminkelner CDU-Kreistagskandidaten Udo Bovenkerk und Johannes Hoffmann einstimmig nominiert worden.

Bovenkerk kandidiert darüber hinaus auf Platz 3 der Reserveliste, Johannes Hoffmann auf dem 20. Platz.

Auch die beiden Ersatzkandidaten aus dem CDU-Stadtverband Hamminkeln, Gerret Wedler und Wilhelm Kleine-Besten wurden nominiert.

Bovenkerk und Hoffmann zeigten sich optimistisch für die Kommunalwahl: „Die CDU hat mit Ingo Brohl einen hervorragenden Kandidaten aufgestellt, der einen Neuanfang an der Spitze des Kreishauses ermöglichen wird.“

Schwerpunkte und Wahlprogramm

Brohl hatte in einer Rede die Schwerpunkte seiner Arbeit benannt: „Das Zuhause am schönen Niederrhein weiterentwickeln. Mehr Zukunft wagen. Für Sicherheit sorgen.“ Für diesen Dreiklang setzt Brohl sich unter anderem ein.

Auch das CDU-Wahlprogramm wurde einstimmig beschlossen. Für Hamminkeln besonders relevant ist das Thema Kiesabbau und Entwicklung von Gewerbeflächen. Die CDU setzt sich für ein maßvolles, aber konsequentes Vorgehen ein. Beim Kiesabbau will die CDU die Interessen zwischen Bedarf und Naturschutz sorgsam weiter abwägen.

Johannes Hoffmann kündigte zusätzlich an, dass er sich für einen neuen Radweg an der Kreisstraße K 27 von Lankern bis Bocholt einsetzen will.