Die Stadt Hamminkeln ist gemeinsam mit den Schulen auf dem Weg ein Medienentwicklungskonzept zu entwickeln. Schwerpunkt der Konkretisierung ist die städtische Gesamtschule. Nach sorgfältiger technischer und didaktischer Vorbereitung geht die Gesamtschule Hamminkeln in der Erprobungsphase der Tablets für die gymnasiale Oberstufe.

Was wollen Schulträger und Schule erreichen? Der Unterricht und die Lernmöglichkeiten sollen vielfältiger werden. Filmanalysen im Deutsch-, Englisch- oder Literaturunterrich sollen atärker individualisierbar seine, die Auswertung unterschiedlicher – auch audio-visueller Quellen – und die Veranschaulichung vergangener Lebenswelten mit Hilfe von „augmented reality“ in Geschichte möglich sein. Außerdem soll die Nutzung von Kartendiensten, Satellitenfotos, aktuellen Statistiken, Artikeln und ähnlichen Quellen den Erdkunde,-Unterricht zeitgemäß gestalten oder die Analyse von Bewegungsabläufen in Sport ermöglichen.

Dies sind nur einige Beispiele, die die Schule umsetzen will. Zudem ermöglichst diese Digitalisierung den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Formen der Präsentation von Lerninhalten wie Erklärvideos, selbst erstellte Diagramme, Powerpointpräsentationen etc. und unterstützet den Lernprozess nachhaltig und bereitet auf die digitale Arbeitswelt vor.

Die Schule ist bereits in fast allen Räumen mit Beamern und interaktiven Tafeln ausgestattet, die mit den Tablets drahtlos angesteuert werden und Lernergebnisse für alle sichtbar machen können.

Mit diesem weiteren Schritt kann die Schule ihre Schülerinnen und Schüler nun noch besser auf die digitale Zukunft vorbereiten.