Die Freien Wähler der Isselgemeinden haben am vergangenen Mittwoch ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl in Hamminkeln nominiert.

Damit hat die FWI wichtige personelle Entscheidungen für die Kommunalwahl am 13. September getroffen.

Spitzenkandidaten auf der Reserveliste sind Martin Wente, Andrea Springer und Daniel Puckert.

Alle Wahlkreise in den Ortsteilen konnten durch die junge Wählergemeinschaft besetzt werden. „Wir gehen mit viel frischem Wind in den anstehenden Wahlkampf, die Rückmeldungen seit unserer Gründung waren bisher sehr positiv“, sagt Vorsitzender Martin Wente. „Es ist uns wichtig in den nächsten Wochen vor Ort für unser Programm zu werben und zu hören wo noch der Schuh drückt.“

Vize Ulrich Streich ergänzte: „Der Meinungsaustausch zu kommunalpolitischen

Themen ist Herz und Antrieb unser Wählergemeinschaft und den wollen wir nicht nur digital führen, sondern vor Ort unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsvorschriften. Wir freuen uns darauf, dass der Wahlkampf startet“.

In den Wahlkampf ziehen die Freien Wähler mit dem Slogan:

„Demokratie braucht Bürger“



Der Slogan soll zum einen die zentrale Forderung der FWI für mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz unterstreichen, aber auch eine Aufforderung an die Bürgerinnen und Bürger sein, sich stärker in die Kommunale Politik einzumischen.

Die Direktkandidatinnen und Kandidaten sind:

1.0 Hamminkeln Blümer Johannes

2.0 Hamminkeln-Ringenberg Puckert Daniel

3.0 Hamminkeln Wente Martin

4.0 Hamminkeln Streich Ulrich

5.0 Dingden Skupin Lothar

6.0 Dingden Colbatz Sigurd

7.0 Dingden Ströhl Christian

8.0 Dingden Kasparek Thorsten

9.0 Dingden-Berg Bauhaus Andreas

10.0 Brünen van Nahmen Ulrich

11.0 Marienthal Wente Thomas

12.0 Brünen Arnold Michael

13.0 Ringenberg Springer Dr. Andrea

14.0 Mehrhoog Götz Silvia

15.0 Mehrhoog Streich Stefan

16.0 Mehrhoog Eichelberg Oliver

17.0 Mehrhoog van Nahmen-Thomanek Sonja

18.0 Wertherbruch/Toeven-Wittenhorst Wente Jochen

19.0 Loikum-Hamminkeln Schaffeld Christian

Die Reserveliste wurde wie folgt besetzt:

1 Wente, Martin

2 Springer Dr., Andrea

3 Puckert, Daniel

4 Streich, Ulrich

5 Blümer, Johannes

6 Kasparek Thorsten

7 Arnold, Michael

8 van Nahmen-Thomanek, Sonja

9 Wente, Thomas

10 Ströhl, Christian

11 van Nahmen, Ulrich

12 Eichelberg, Oliver

13 Colbatz, Sigurd

14 Kupka, Stephan