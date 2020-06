Dass die Grünen Hamminkeln längst nicht mehr allein die Partei für Klima- und Umweltschutz sind, stellen sie in ihrem gerade veröffentlichten Wahlprogramm unter Beweis.

In acht klar gegliederten Kapiteln stellen sie ihre Vorstellungen für ein „Lebenswertes Hamminkeln“ (so der Titel ihres Programms) vor.

Neben den klassischen grünen Themen wie Klimaschutz und Naturschutz umfasst das Programm auch die Themen „Bildung und Kultur“, „Stadtentwicklung“, „Verkehr“, „Wirtschaft“ und „Digitalisierung“.

Dass Nachhaltigkeit bei allem eine sehr wichtige Rolle spielt, verwundert bei einem grünen Wahlprogramm kaum.

Ein lebenswertes Hamminkeln bedeutet für die Grüne Partei eine soziale, umweltbewusste, wirtschaftlich gesunde und weltoffene Stadt zu sein.

Einige konkrete Punkte sind Wohnungsbau, Sozialarbeit, Kinderbetreuung, Landwirtschaft, Integration und ehrenamtliches Engagement.

Das vollständige Programm kann auf der Webseite www.gruene-hamminkeln.de heruntergeladen werden.

Neben dem Wahlprogramm werden auf der Webseite auch erstmals die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlbezirke und die Reserveliste vorgestellt. Auffallend bei der Reserveliste ist, dass der Frauenanteil bei 50 Prozent liegt, der mit Abstand höchste Wert aller Parteien in Hamminkeln. Außerdem sind mit Alexandra Becker(24 Jahre) und Jonas Segler(21 Jahre) zwei junge Leute auf den sicheren Listenplätzen 2 und 4.