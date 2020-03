Passend zum Anlass, trafen sich die Delegierten der SPD Hamminkeln im “Roten Raum“ der Begegnungsstätte in Hamminkeln-Mehrhoog, um ihre Kandidaten für den Rat der Stadt Hamminkeln und den Weseler Kreistag aufzustellen.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung stellte der Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes Bruno Lipkowsky erfreut fest: “Von eingeladenen 31 Delegierten sind 31 anwesend“.

Dr. Peter Paic, designierter SPD-Landratskandidaten, stimmte die Versammlung selbstbewusst auf einen erfolgreichen Wahlkampf in Hamminkeln ein. Gemeinsam mit ihrem Bürgermeister Bernd Romanski hat die SPD Hamminkeln in Sachen örtliche Entwicklung, beste Bildung und Sicherheit für alle sicht- und spürbar vorangebracht. Mit Blick auf die aktuelle politische Auseinandersetzung zur Rathausbebauung in Hamminkeln stellte er fest: „Die Bevölkerung merkt, wer querschießt oder sich opportunistisch verhält!, wofür er viel Applaus erhielt.

Eine ausführliche Darstellung seiner Ideen und Ziele als Landrat für den Kreis Wesel wird er auf der Hamminkelner SPD-Veranstaltung „FrühLinksErwachen“ vorstellen – die allerdings wegen der Corona-Epidemie neu terminiert werden muss.

Die Kandidatinnen und Kandidaten für die 19 Wahlbezirke des Rates der Stadt Hamminkeln und für den Kreistag Wesel sind in zwei Wahlgängen gewählt bzw. nominiert worden.

Dabei gibt es die Besonderheit, dass es für den Wahlkreis 13 - Ringenberg- noch kein Kandidat vorgeschlagen wurde. Die Besetzung erfolgt bis Mitte des Jahres auf einer weiteren Wahlkonferenz, auf der dann auch unser Bürgermeisterkandidat nominiert und die Reserveliste verabschiedet wird.

Die Kandidaten haben sich in einer kurzweiligen Vorstellungsrunde den Delegierten überzeugend vorgestellt. Sie erhielten von den Delegierten 100 % Zustimmung! - nur ein Kandidat ist bei einer nein-Stimme nominiert worden.

Die Vorschläge für die Besetzung der Kreis-Wahlkreise 18 und 19 (WK 18: Brünen, Dingden, Ringenberg, Marienthal und Hamminkeln-Ost; WK 19: Hamminkeln, Loikum, Wertherbruch und Mehrhoog) erhielten ebenfalls einstimmiges Votum.

Die Wahllisten sind der Pressemitteilung an Anlagen beigefügt.

StV-Vorsitzender Bruno Lipkowsky beglückwünschte alle gewählten Kandidatinnen und Kandidaten. Er erwartet mit diesen Kandidatinnen und Kandidaten bei der Kommunalwahl im September Zugewinne bei den Direktmandaten und ein sehr gutes Gesamtergebnis für die SPD!

Wahlbezirk/Nr. Kandidat/in

Name/Vorname

Hamminkeln 1 Störmer, Bernd

Hamminkeln 2 Vornweg, Raimund

Hamminkeln 3 Raveling, Hermann

Hamminkeln 4 Sita, Reinhard

Dingden 5 Hoffmann, Jonas

Dingden 6 Buchwald, Ewald

Dingden 7 Brandt, Joshua

Dingden 8 Hoffmann, Birgit

Dingden 9 Linde van der, Marion

Brünen 10 Coenen, Veit

Marienthal 11 Milewski, Nadine

Brünen 12 Leusch, Sedighe

Ringenberg 13 N.N.

Mehrhoog 14 Tekaat, Herbert

Mehrhoog 15 Möllenbeck, Michael

Mehrhoog 16 Möller, Uwe

Mehrhoog 17 Brackmann, Rüdiger

Wertherbruch 18 Adams, Jörg

Loikum 19 Tenhumberg, Mario

Nicht mehr für den Rat kandidieren werden Bruno Lipkowsky (Ringenberg), Peter Fege (Hamminkeln) und Wilfried Fenske (Brünen).

“Wir gestalten unsere Stadt“

Das Wahlkampfmotto “Wir gestalten unsere Stadt“ und die Leitthemen: Finanzen stärken, Wohnraum schaffen, Bildung ausbauen und Klima schützen werden nun mit konkreten Forderungen für alle Ortsteile untermauert.

Michael Möllenbeck wird als Wahlkampfleiter, unterstützt von von seinem Wahlkampfteam aus den Ortsteilen, den Wahlkampf organisieren.

Bruno Lipkowsky

Vorsitzender