127 Kinder, 25 Trainer, 1.000 Wassereis, 80kg Nudeln mit Soße, 45kg Pizza, 400 Bratwürste, fast 1.500l Wasser, 10 Flaschen Sonnencreme... Das sind einige Zahlen zu der dreitägigen 24. Fußballschule des Hamminkelner SV, die am Samstag endete.

Bei tollem Wetter übten die Kinder und Jugendlichen (zwischen fünf und 14 Jahren alt) verschiedenste Trainingsformen unter Anleitung von DFB ausgebildeten Trainern, bevor es im Beisein vieler Eltern am Samstag Nachmittag zum Abschluss je ein Turnier für die jüngeren und die älteren Teilnehmenden gab.

Mit einem eigens aufgebauten Testzentrum, einem Hygiene- und Wegekonzept sowie der Mitarbeit aller Kinder und Eltern konnten die Corona-Regeln sehr gut eingehalten werden.

"Wir freuen uns, dass unsere Fußballschule einen so enormen Zulauf bekommen hat. Die Vorbereitung und Durchführung waren organisatorisch schon eine enorme Herausforderung, die wir aber mit vielen helfenden Händen sehr gut bewältigt haben. Die vielen glücklichen Kinder und das tolle Feedback zeigen, dass sich der Aufwand mehr als gelohnt hat. So können wir bald in die Planung unseres nächstjährigen Jubiläums "25 Jahre Fußballschule Hamminkelner SV" gehen," resümierte Niklas Hollenberg, Leiter der Fußballschule.