Die Marienthaler Kaufleute laden wieder ein zum traditionellen Martinsmarkt. Wie gewohnt füllen am ersten Novemberwochenende Stände mit ausgewählter Handwerkskunst Kirch- und Dorfplatz – coronakonform mit Einlasskontrollen und ausreichend Freiräumen.

„Die Coronazeit bringt so viele Veränderungen mit sich“, sagt Dorothea Hartmann, die Vorsitzende der Marienthaler Kaufleute. Aber nichts desto trotz kann der Martinsmarkt wieder stattfinden und damit der Tradition Rechnung getragen werden. Zum 22. Mal jährt sich der Markt, der in diesem Jahr auch wieder nahezu so stattfindet, wie es immer der Fall war – eben nur angepasst an die aktuelle Situation.

So wird es zwei Eingänge geben, um zum einen die Anzahl der Gäste auf dem Gelände kontrollieren und zum anderen die 3G-Regel umsetzen zu können: „Auf unseren Flyern hatten wir noch auf die 2G-Regelung hingewiesen“, erläutert Dorothea Hartmann, „aber mittlerweile dürfen wir 3G anwenden und möchten die Gäste bitten, ihre Nachweise parat zu halten, damit es zügig geht und sich nicht unnötig Schlangen bilden.“ In diesem Sinne haben die Kaufleute auch das Parkkonzept optimiert: In diesem Jahr entfällt die Parkgebühr, sodass das Parken schneller vonstattengehen kann. Allerdings wird erstmalig ein Eintrittspreis von fünf Euro gefordert, Kinder bis 14 Jahre sind frei. „Wir haben ein erhöhtes Aufkommen an Kosten“, erklärt Dorothea Hartmann diesen Schritt, die sich durch einen hohen Personalaufwand der Einlasskontrolle ergeben.

Nicht möglich ist ein Programm in der Kirche. Aber die Mönche des Klosters bieten einen offenen Kreuzgang an. Die Marienthaler Nachtwächter werden wieder ihre Wege ziehen, die Jurte mit Lagerfeuer, Stockbrot und Rübenschnitzen eine Attraktion für die Kinder sein. Alt bekannte Aussteller wie die Rosenwerkstatt Wiesenrein und die Naturmode der Alpaka am Schloss Ringenberg sind dabei und ebenso neue wie Beate Eichler, die handgefertigten Schmuck aus Saatperlen anbietet oder Egbert Leisers, der mit seinen Holzarbeiten aus alten Baumstämmen aus Dämmerwald den Weg nach Marienthal findet. Auf den Marienthaler Kirchenchor weist Dorothea Hartmann hin und deren Hilfe für Marienthal im Ahrtal. Marienthal für Marienthal. „Seit Juli haben sie über 10.000 Euro gesammelt für Familien mit Kindern, die ihre Schulausrüstung verloren haben. Mit ihrem Flutwein werden sie auch auf dem Martinsmarkt sein.“

Los geht es jeweils um 11.00 Uhr. Am Samstag wird der Markt bis um 20.00 Uhr geöffnet sein und am Sonntag bis 18.00 Uhr. Der Markt wird großzügiger aufgebaut sein, um Engpässe bestmöglich nicht entstehen zu lassen.