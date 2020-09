Opfer eines versuchten Straßenraubes wurde ein 22-jähriger Bochumer am Mittwochmorgen auf der Hüttenstraße in Hattingen.



Gegen 4 Uhr lief der Mann die Hüttenstraße in Richtung Bochum entlang. Ihm kamen zwei ihm unbekannte Männer entgegen, die ihn nach der Uhrzeit fragten. Nachdem er diese genannt hatte, wurde er von einer der beiden Personen am Arm festgehalten und aufgefordert, alles herzugeben, was er bei sich habe. Bei der folgenden Rangelei wurde der Bochumer leicht verletzt, bevor er in Richtung Marxstraße flüchten konnte. Beute machten die beiden Täter nicht. Personenbeschreibungen konnte das Opfer nicht geben.