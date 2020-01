Feuerwehr löscht Brand im Hochhaus

Zu einem Brandeinsatz rückte heute Nachmittag die Hattinger Feuerwehr aus. In einem Hochhaus auf der Welperstraße war in der vierten Etage ein Brand auf einem Balkon ausgebrochen.



Nach Eingang der Brandmeldung und nach Alarmierung durch die Rettungsleitstelle trafen schon nach wenigen Minuten die ersten Kräfte der Hattinger Feuerwehr an der Einsatzstelle ein. Auch der Rettungsdienst und Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurden zur Welperstraße alarmiert. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Die Bewohner dieses Hochhauses mussten das Gebäude sofort verlassen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz bekämpfte den Brand und löschte das Feuer mit einem C-Rohr.

Danach wurde der Brandort an die Eigentümer übergeben. Die Brandermittler der Polizei begannen dann mit ihrer Arbeit. Verletzt wurde niemand.

Eingesetzt waren insgesamt 30 Kräfte der Hauptwache und des Löschzuges 3, hier mit den ehrenamtlichen Kräften aus Welper, Holthausen und Blankenstein.