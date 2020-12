Am Silvestertag wurde die Feuerwehr Hattingen zur Bekämpfung eines Küchenbrandes zu einem Mehrfamilienhaus Im Mühlenwinkel gerufen. Drei Bewohner des Hauses wurden dabei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Hattinger Krankenhaus eingeliefert. In Sprockhövel streuten Einsatzkräfte der Feuerwehr Sprockhövel mittags auf der Quellenburgstraße eine Ölspur ab.



Am frühen Nachmittag des Silvestertages wurde der Feuerwehrleitstelle ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus Im Mühlenwinkel gemeldet. Aufgrund der Alarm- und Ausrückordnung wurden sofort die Feuerwehrfrauen und- männer der Hauptwache sowie die freiwilligen Kräfte der Löschzüge Mitte, des Löschzuges Nord, Oberbredenscheid und Niederwenigern zum Mühlenwinkel alarmiert.

Drei Verletzte



40 Einsatzkräfte eilten in ihren Feuerwehrfahrzeugen zur Brandstelle. Schon beim Eintreffen wurde ein Brand mit starker Rauchentwicklung in einer im ersten OG gelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses festgestellt. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz drangen in die Brandwohnung vor.

Drei Personen aus der Wohnung hatten schon erste Löschmaßnahmen vorgenommen und konnte die Wohnung noch eigenständig verlassen. Da nicht auszuschließen war, dass sie sich dabei eine Rauchgasvergiftung zugezogen hatten, wurden sie vom Rettungsdienst nach Erstversorgung in ein Hattinger Krankenhaus transportiert.

Der Küchenbrand wurde dann unter Verwendung eines C-Rohres von den Einsatzkräften gelöscht. Parallel wurde auch die Erdgeschoßwohnung von den Feuerwehrkräften untersucht, deren Bewohner nicht anwesend waren.

Ein Hochleistungslüfter kam dann zur Entrauchung zum Einsatz, nachdem eine Wärmebildkamera keine Auffälligkeiten mehr angezeigt hatte.

Die Polizei übernahm dann die Einsatzstelle von der Feuerwehr. Während der Löscharbeiten war die Straße Im Mühlenwinkel im Bereich der Brandstelle nicht zu befahren.

Am Abend wurden zwei vom Rettungsdienst eingelieferte Hausbewohner aus dem EVK wieder entlassen. Nur noch ein Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus muss im Krankenhaus verbleiben.

Auch der Hund der Familie hat den Brandeinsatz unbeschadet überstanden.

Ölspur in Sprockhövel



Am Mittag des Silvestertages streuten freiwillige Kräfte der Feuerwehr Sprockhövel eine Ölspur auf der Quellenburgstraße ab.