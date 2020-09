Die Mauritius-Kirmes musste wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt werden, doch das Mauritiusfest mit der Schreinerhebung wird am Samstag, 26. September, in Niederwenigern begangen.

Um 17.30 Uhr beginnt das Hochamt im Dom, bei dem die Reliquien des Heiligen Mauritius mit ihrem Schrein aus einer Nische im Kirchturm zum Zelebrationsaltar getragen werden. Traditionell übernehmen das Vertreter der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in historischen Bergmannsuniformen. „Es ist wirklich etwas ganz Besonderes, dass wir in St. Mauritius Reliquien dieses Heiligen haben. Wir sind eine der wenigen Gemeinden im Ruhrbistum, die die tatsächlichen Reliquien ihres Namenspatrons besitzen“, sagt Reinhold Schulte-Eickholt, Vorsitzender des Fördervereins St. Mauritius. Er wird auch die Predigt beim Hochamt halten.

Wegen der Abstands- und -Hygieneregeln können rund 70 Menschen teilnehmen. Voranmeldung sind bis Freitag, 25. September, unterTel. 02324/591926 möglich.

Eigentlich würde der Heiligenschrein nach dem Hochamt durch die Straßen Niederwenigerns und über die Kirmes getragen, begleitet von rund 160Erwachsenen und als römische Soldaten verkleideten Kindern. Alles in Erinnerung an den den römischen Legionär Mauritius, der für seinen Glauben starb.

Alls Ersatz für die Kinder haben sich die Mitarbeiter der Kinderkirche in St. Mauritius einen Malwettbewerb ausgedacht. Die Kunstwerke können bis 2. Oktober in der Kindertagesstätte St. Mauritius, in der Gemeinschaftsgrundschule Niederwenigern, im evangelischen Kindergarten, im Familienzentrum „Unterm Regenbogen“ und bei den Mitarbeitern der Mauritiuszwerge abgegeben werden.