Im Rahmen des Landesprogramms "Kulturrucksacks NRW" fand in der Stadtbibliothek Hattingen ein Manga-Workshop statt. Unter der Leitung der Künstlerin Alexandra Völker entstanden vielfältige Kunstwerke.



Am ersten Tag kreierten zehn Jugendlichen im Alter von zehn bis 14 Jahren eigene Manga-Charaktere wie Menschen, Feen oder Vampire. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Vorgezeichnet wurden die Arbeitsblätter zunächst mit einem Bleistift und danach wurden diese mit Copic Markern ausgemalt.

Jugendliche lernen Zeichentechniken



Als nächstes verfassten die Teilnehmenden einen Lebenslauf und eine kleine Geschichte rund um die ausgewählte Figur. Diese wurde dann in einem Kurzmanga festgehalten. Die Akteure lernten zudem unterschiedliche Zeichentechniken kennen, die ein angehender Mangaka (Mangazeichner) beherrschen muss.

Am zweiten Tag schickten die Jugendlichen ihre Charaktere auf ein japanisches Fest mit Essen, Getränken und traditioneller Kleidung. Dieses Szenario wurde in einer Pop-up-Karte gebastelt. Zum Abschluss konnte sich jeder einen Ansteckbutton, mit einer selbstgewählten Figur designen und seine Arbeiten mit nach Hause nehmen.

Eine Fortsetzung der kreativen Aktion im nächsten Jahr soll ermöglicht werden.