Die vielen Musical-Freunde in Deutschland wird es freuen, denn die Produktion „Musical Highlights“ tourt auch im Frühjahr 2020 wieder mit einem neuen Programm und neuer Besetzung.

Es werden nur Highlights geboten, für die man sonst viele Reisen in unterschiedlichste Musicalstädte unternehmen müsste. Für das neue Programm „Musical Highlights Vol. 13“ zeichnen Hans Christian Petzold (musikalischer Leiter) und Saskia Kiselowa (Choreografie) verantwortlich.

Deutschsprachige Sänger unterhalten das Publikum in einer fast dreistündigen Gala mit einem Streifzug durch die Welt des Musicals. Wer Musicals mag, kann sich auf einen unterhaltsamen Abend mit hörenswerten Stimmen, bekannten Musical-Songs und „Stars zum Anfassen“ freuen.

Tickets sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Hotline 0180/6050400, unter www.adticket.de oder www.eventim.de und www.musical-highlights.com erhältlich.

Termine:

22. Januar: Delbrück

23. Januar: Warendorf

24. Januar: Ratingen

25. Januar: Kamp-Lintfort

26. Januar: Münster

28. Januar: Ahlen

29. Januar: Kleve

30. Januar: Hattingen

31. Januar: Ahaus

1. Februar: Unna

2. Februar: Soest

5. Februar: Arnsberg

6. Februar: Gütersloh

7. Februar: Witten

8. Februar: Borken

9. Februar: Olsberg

14. Februar: Gladbeck

15. Februar: Oer-Erkenschwick

16. Februar: Herne

Wir verlosen 2x2 Tickets je oben aufgeführtem Termin. Wer gewinnen möchte, ruft bis Sonntag, 19. Januar, 24 Uhr, unsere Hotline 01378/556600 an (50 Cent aus dem Deutschen Festnetz, MIT, Mobilfunkpreise können abweichen) und beantwortet folgende Frage richtig: Wer hat die musikalische Leitung bei der diesjährigen Show? Bitte geben Sie auch an, für welche Show Sie Karten gewinnen möchten! Die Gewinner der Aktion werden benachrichtigt, der Rechts­weg ist wie immer ausgeschlossen.