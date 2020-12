Nassima al Sada sitzt in Saudi-Arabien in Haft, weil sie sich dafür eingesetzt hat, dass Frauen Auto fahren und alltägliche Angelegenheiten ohne Erlaubnis eines männlichen Vormunds regeln dürfen. Sie ist einer von zehn ausgewählten Menschen, für die sich Amnesty International dieses Jahr beim Briefmarathon einsetzt.



Bis zum 23. Dezember ruft Amnesty International weltweit dazu auf, für zehn ausgewählte Menschen Briefe und E-Mails zu schreiben. Im letzten Jahr haben rund sechs Millionen Menschen am Briefmarathon teilgenommen und Regierungen in Appellbriefen dazu aufgefordert, Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land zu beenden.

Stadtbibliothek beteiligt sich seit 2014 an der Aktion



Auch die Besucher der Hattinger Stadtbibliothek können in diesem Jahr wieder mitmachen. Seit 2014 beteiligt sich die Stadtbibliothek an der Aktion. "Trotz der coronabedingten Einschränkungen halte ich dieses Sammeln von Petitionen für Menschen in Gefangenschaft, die ihre Meinungsfreiheit ausgeübt haben, für so wichtig, dass wir auch in 2020 im Bereich des ansonsten nicht nutzbaren Lesecafés einen Stand mit Unterschriftenlisten und Informationen aufgebaut haben. An Schutzmaßnahmen wie desinfizierte Kugelschreiber und Abstandshinweise haben wir natürlich gedacht", so Bibliotheksleiter Bernd Jeucken.

Hattinger Aktion läuft bis zum 19. Dezember



Alle zehn Fälle sind im Lesecafé ausgelegt und können unterzeichnet und anschließend in einen gelben Amnesty-Briefkasten geworfen werden. Die Aktion in Hattingen findet bis Samstag, 19. Dezember, also dem letzten Öffnungstag der Bibliothek in diesem Jahr, statt.

Unter www.amnesty.de/allgemein/kampagnen/schreib-fuer-freiheit-der-amnesty-briefmarathon-2020 kann man aber auch online bis zum 23. Dezember mitmachen.