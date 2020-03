Aufgrund der Schließung des Bürgerbüros hat die Stadt Hattingen für dringend zu bearbeitende Fälle einen Bürgerschalter eingerichtet.

Der Schalter befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes des Bürgerbüros in der Bahnhofstraße 48. Dort können täglich von 8.30 bis 12 Uhr ohne Ziehen einer Wartemarke verschiedene Dienstleistungen über das Fenster gegen Barzahlung erledigt werden.

Diese Dienstleistungen werden ausschließlich angeboten:

- Ummeldungen innerhalb Hattingens

- Abholung von Reisepässen und Personalausweisen

- Abholung von elektronischen Aufenthaltstiteln

- Meldebescheinigungen

- Lebensbescheinigungen

- Bewohnerparkausweise für Privatpersonen

- Führungszeugnisse

Keine Beantragung von Ausweisen

Anmeldungen und Beantragungen von neuen Personalausweisen und Reisepässen sind hiervon ausgenommen. Unterlagen für Sterbefallbeurkundungen können Bestattungsunternehmen am Hintereingang C des Bürgerbüros zwischen 8 und 11 Uhr abgeben und am nächsten Werktag wieder abholen. Die Mitarbeiter des Bürgerbüros sind weiterhin unter Tel. 02324/2044105 erreichbar.