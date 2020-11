Am Montag, 9. November, beginnen Sanierungsarbeiten am Altstadtparkhaus an der Augustastraße in Hattingen . Im Zuge der Arbeiten werden die Fahrbahndecken der Parkdecks ausgetauscht und Betonschäden, wie Risse, werden behoben.



Ausgenommen von den Arbeiten sind Parkdeck 8 und 9. An den oberen beiden Parkdecks, den beiden Treppenhaustürmen und den Betonbrüstungen wurden bereits im Jahr 2016 Betoninstandsetzungsarbeiten und Fahrbahnbeschichtungen vorgenommen.

Ab Montag, 9. November, sind die Parkdecks 5 bis 9 aufgrund der notwendigen Arbeiten gesperrt. Bis voraussichtlich 18. Dezember stehen nur Parkdeck 1 bis 4 zum Parken zur Verfügung. Ab dem 4. Januar ist eine vollständige Sperrung des Altstadtparkhauses notwendig. Diese gilt vorerst bis zum 16. Mai.

Baustellen-Pause beim Altstadtfest



Sollte ein Altstadtfest im April des kommenden Jahres wieder möglich sein, ist es geplant, die Baustelle während des Festes ruhen zu lassen und die benötigten Parkplätze zur Verfügung zu stellen.