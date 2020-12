Ein falscher Schritt oder ein unglücklicher Sturz und schon ist es passiert. Dr. Andre Sander, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Viszeralchirurgie am Evangelischen Krankenhaus Hattingen, kennt solche Verletzungen nur zu gut. Das EvK der Augusta Kliniken möchte Sportlern zur Seite stehen und unterstützt deshalb zwei Vereine aus der Umgebung mit Patenschaften und medizinischem Know-how.



Als symbolische Geste und erste Ausstattung für den Notfall übergaben Chefarzt Andre Sander und die Kaufmännische Leiterin Cvetomira Klein jetzt Notfallrucksäcke an zwei Vereine. Der TUS Hattingen, vertreten durch Vorstandspräsident Klaus Kampmann, und die TSG Sprockhövel, vertreten durch Carsten Frahm, konnten sich zusätzlich über eine Spende von jeweils 1600 Euro in Form einer Patenschaft freuen.

Verlässlicher Partner



"Eine ernsthafte Verletzung beim Sport ist schlimm genug. Wir möchten den Vereinen zeigen, dass sie im Notfall einen verlässlichen Partner zur Seite haben, den sie kennen und dem sie vertrauen können", so Dr. Andre Sander. Innerhalb der Unfallchirurgie ist das Team auf Verletzungen jeglichen Alters spezialisiert. Die medizinischen Voraussetzungen sind für den Chefarzt aber nicht alles. Eine enge Verbindung zu den Menschen vor Ort ist ebenso wichtig - zu den ärztlichen Kollegen in den Praxen, aber auch zu denjenigen, die er in der Klinik empfangen muss.

"Bei einem Notfall hat man keine Möglichkeit, sich in Ruhe zu überlegen, in welcher Klinik man behandelt werden möchte. Mir ist es wichtig, dass die Menschen wissen, wer wir sind - auch in der Hoffnung, dass sie erst gar nicht bei uns landen."

Erste-Hilfe-Rucksack



Als präventive Maßnahmen sind auch medizinische Schulungen der Sportler und Trainer geplant, die aufgrund der aktuellen Situation verschoben werden müssen. Den Erste-Hilfe Rucksack konnten Klaus Kampmann und Carsten Frahm schon entgegennehmen.

"Die aktuelle Situation ist für unseren Verein keine leichte Phase. Es ist ein gutes Gefühl, dass unsere Sportler im Notfall eine vertraute und kompetente Anlaufstelle haben", so Klaus Kampmann vom TUS Hattingen.

Die TSG Sprockhövel konnte von dem Geld drei Trainer für die Mini-Kicker einstellen: "Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung, die wir vor allem aufgrund der Veranstaltungsausfälle gerade gut gebrauchen können. Jetzt hoffen wir, dass das Training bald wieder losgehen kann", so Carsten Frahm.