Die Abschlussfeier der vier 10. Klassen der Städtischen Realschule Heiligenhaus fand nun unter ungewöhnlichen Bedingungen statt.

Veranstaltungsort war - unter Beachtung der vorgegebenen Sicherheitsvorkehrungen - die Aula der Schule. Es gab zwar keine traditionellen Zeremonien und keine Abschlussfeier, aber die Absolventen waren nach langer Zeit wieder als Klasse zusammen und durften zudem eine Begleitperson mitnehmen.

Leitbild: „Hinhören- Mitgehen- Handeln“

Mit den Worten „Das letzte Mal guten Morgen“, eröffnete Konrektor Bernd Volkhausen seine Rede und erinnerte die Absolventen an ein eingeübtes Ritual. Er lenkte den Blick, trotz der Ausnahmesituation, auf die Besonderheit dieser Abschlussklasse als Corona- Generation, die eine Zeitgeschichte erlebt. Das Leitbild der Schule „Hinhören- Mitgehen- Handeln“ griff Bernd Volkhausen als Beispiel für verschiedene Lebenssituationen auf und gab es den Absolventen als Weisheit mit auf den Weg.

„Ihr seid mir ans Herz gewachsen!"

Im Anschluss übernahmen jeweils die beiden Klassenlehrer das Wort und trösteten die Absolventen mit aufbauenden Worten. „Wir sitzen hier zusammen, was vor ein paar Wochen undenkbar gewesen ist“, stellte Dr. Ulrike Klausmeyer-Witte fest und Kerstin Enzweiler gab mit ihren Worten „Ihr seid mir ans Herz gewachsen, vielleicht arrangieren wir im Nachhinein ein Treffen“, einen kleinen Lichtblick.

Über das Smartboard liefen Präsentationen mit Bildern als Rückblick aus den vergangenen Jahren und es wurden schöne gemeinsame Erinnerungen wachgerufen oder Erlebnisse aus den Ausflügen erzählt.

Ehrung der Klassenbesten

Der nächste Programmpunkt war die Zeugnisübergabe und daraufhin fand die traditionelle Ehrung der Klassenbesten und der Schüler mit dem größten sozialen Engagement statt. Am Ende erhielten alle Absolventen verschiedene Präsente von ihren Klassenlehrern, wie ein Fotobuch, Blumen oder eine persönlich gestaltete CD als Erinnerung an die Schulzeit. Auch die Klassenlehrer wurden liebevoll beschenkt. Das i-Tüpfelchen war der Besuch von der verabschiedeten Konrektorin Elisabeth Lux, die viele Absolventen noch aus dem Fachunterricht kannten. Um den nicht anwesenden Fachlehrern auch die Chance zu geben, sich zu verabschieden, gab es am Ende als Highlight ein Musikvideo mit einem von Kerstin Enzweiler komponierten Lied, auf dem Lehrer sangen und ihre Glückwünsche aussprachen.