Mit einem vielversprechenden Sommeranfang ging es los. Die Temperaturen lockten vor die Tür, die Gartenmöbel wurden raus gestellt und die Planschbecken mit Wasser gefüllt. All das steigerte die Vorfreude auf die Ferien.

Und nun?! Nichts mit Badespaß und Grill-Vergnügen. Traumwetter ist das aktuell jedenfalls nicht - zumindest nicht für mich. Wobei der Regen sich doch ein wenig in meine Träume einschleicht. Mein Bett steht unter einem Dachfenster und so weckte mich in den vergangenen Tagen nicht ein lautes Klingeln des Weckers, sondern ein Prasseln auf Glas. Klar, das ist ein deutlich angenehmeres Geräusch, das gebe ich zu. Bei dem nervigen Klingeln stehe ich allerdings mit mehr Elan auf und freue mich, raus zu kommen. Dieses Prasseln hingegen führt nur zu folgenden Überlegungen: Nehme ich gleich den großen Schirm oder doch den handlichen Knirps. Oder nehme ich gar keinen und bleibe liegen? Und schließlich klammere ich mich an zwei Dinge: Den Griff meines Knirpses und die Hoffnung auf besseres Wetter.