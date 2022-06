Hemer. Die Premiere des Gesamtensembles „Singpause trifft Liederwerkstatt“ findet am Sonntag, 28. August, anlässlich des Musikschulfestes „Musikschule Openair – Miterleben – Mitmachen – Mitgenießen“ als Teil des Rahmenprogramms auf der Kaja-Bühne des Sauerlandparks statt. Mit instrumentaler Begleitung wird das große Ensemble für mitreißende Stimmung sorgen und unter Beweis stellen, dass gemeinsames Musizieren Generationen verbindet und Singen kein Alter kennt.

Die Liederwerkstatt

Circa 25 Kinder singen immer montags mit Begeisterung in der „Liederwerkstatt“ an der Deilinghofer Grundschule. Die Chorleiterin Viktoria Ibsch übt mit den jungen und singbegeisterten Schülern aktuelles und traditionelles Kinderliedgut ein.

"Singpause" in der Musikschule

In der „Singpause“ treffen sich seit vielen Jahren jeden Mittwoch in der Musikschule, unter der Leitung von Martin Niedzwiecki, in fröhlicher und lockerer Atmosphäre Erwachsene der älteren Generation zum gemeinsamen Singen.

Im Rahmen des generationsübergreifenden Projektes „Singpause trifft Liederwerkstatt“ werden nun beide Ensembles zusammengeführt, um ein Repertoire aus aktuellen Lieder und Evergreens zu erarbeiten. Neben Einzelproben der beiden Ensembles werden auch gemeinsame Proben in der Grundschule stattfinden. Ein erstes Kennenlernen fand bereits am Montag, 13. Juni, statt.

Das Projekt „Singpause trifft Liederwerkstatt“ wird von der Stiftung der Sparda-Bank West gefördert und wurde kürzlich vom „Landesverband deutscher Musikschulen“ unter den eingereichten Projekten als besonders förderungswürdig angesehen.