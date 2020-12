Lange haben sich die Kirchengemeinden dagegen gesträubt, doch ab dem neuen Jahr ist es endlich so weit. Dann Fusionieren die fünf katholischen Kirchengemeinden in Hemer, St. Peter und Paul, St. Bonifatius, St. Marien, St. Petrus Canisius und Christkönig zur neu gegründeten Pfarrei St. Vitus.

Die Idee dazu hatte schon vor vielen Jahren Pastor Jürgen Senkbeil, doch weder er noch sein Nachfolger Martin Assauer konnten die Gemeindevorstände im Postoralverbund davon überzeugen gemeinsame Sache zu machen. 2018 unternahm Pastor Dietmar Schulte einen weiteren Anlauf. Bei einem gemeinsamen Treffen entschieden sich die Gemeinden nun doch den Weg der Fusion zu beschreiten. „Ich bin froh, dass im vergangenen Herbst nun auch die Einzelheiten der Fusion beschlossen wurden und wir somit ab dem neuen Jahr als Pfarrei St. Vitus unter einem Dach vereint sind“, freut sich Dietmar Schulte.

Der Name stammt im Übrigen von der alten Pfarrkirche die früher mal hinter dem Haus Hemer stand und von der immer noch ein Denkmal übriggeblieben ist. 1124 wurde St. Vitus zur Pfarrkirche in Hemer und 1818 wurde sie abgerissen. Zu diesem Zeitpunkt stand allerdings bereits die Kirche St. Peter und Paul nur einen Steinwurf weit entfernt, die nun in der neuen Pfarrei zur Pfarrkirche wird – so schließt sich der Kreis.

Die fünf Gemeinden besitzen insgesamt aktuell knapp über 10.000 Mitglieder, drei Priestern und einem Seelsorger. Da ist es sinnvoll die vorhandenen Kräfte zukünftig zu bündeln. „Zum einen werden wir dadurch wesentlich flexibler, können Abläufe vereinfachen und besser organisieren. Zum anderen fließen nun auch alle Gelder in einem großen Topf. Dadurch können wir zukünftig gemeinsam entscheiden, welche Reparaturen zum Beispiel am dringendsten gemacht werden müssen“, sieht Dietmar Schulte zahlreiche Vorteile in der Fusion.

Gefeiert werden soll der Zusammenschluss auch und zwar in einem großen Rahmen. Passend zum Namenstag von St. Vitus am 15 Juni, veranstaltet die Pfarrei am Sonntag, den 20 Juni, ein Patronatsfest zu dem Weihbischof Mathias König aus dem Erzbistum Paderborn eingeladen ist.