Das war eigentlich anders geplant. Als Stefan Lunkenheimer das "Go" des Aufsichtsrats der Sauerlandpark Hemer GmbH erhielt, um dem Restaurant "ZwanzigZehn" wieder Leben einzuhauchen, war vorgesehen, die ersten Gäste persönlich zu begrüßen. Dann allerdings kam die Corona-Schutzverordnung mit den bundesweiten Restaurantschließungen dazwischen.



„Selbstverständlich haben auch wir die Sinnhaftigkeit dieser Entscheidung verstanden. Für uns wirkt sie sich allerdings doppelt schwer aus“, so Inhaber und Chefkoch Stefan Lunkenheimer.

Trotzdem hat er sich dagegen entschieden, den Kopf in den Sand zu stecken oder gar die Eröffnung auf einen Termin im Dezember zu verschieben. „Wir bieten ab sofort einige Gerichte unserer Karte zum Mitnehmen an und eröffnen so, im ersten Schritt, als ,To-Go-Restaurant'.“ Das Team des "ZwanzigZehn" ist donnerstags bis samstags von 11 bis 19 Uhr im Restaurant erreichbar. Bestellungen werden unter Tel. 02372/5551565 angenommen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Sauerlandpark Hemer GmbH, Christian Schweitzer, und Parkgeschäftsführer Thomas Bielawski ließen es sich dann aber dennoch nicht nehmen, am offiziellen Eröffnungstag persönlich zu gratulieren. In diesem Zusammenhang ist es Bürgermeister Christian Schweitzer besonders wichtig, nicht nur dem neuen Restaurant "ZwanzigZehn" zum Start alles Gute zu wünschen, sondern auf die Gesamtsituation der Hemeraner Gastronomie hinzuweisen. „Ich persönlich kann alle Bürgerinnen und Bürger nur bitten, unsere Gastronomen in diesen Tagen zu unterstützen. Sie alle haben mit den Umständen zu kämpfen. Mir ist es wichtig, auch nach der herausfordernden Corona-Pandemie noch auf ein vielseitiges Gastronomieangebot in unserer Stadt blicken zu können.“

Übersicht der Hemeraner Lieferangebote

Aus diesem Grund hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Hemer eine Übersicht mit alle Gastronomen zusammengestellt, die in diesen Tagen einen Liefer- oder Abholservice anbieten. Details sind auf der Homepage der Stadt hinterlegt: hemer.de/gastro.