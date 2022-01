Bei Führungen der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur am kommenden Wochenende haben Besucher Gelegenheit, tiefer in die Geschichte der deutschen Energiewirtschaft einzutauchen. Gleichzeitig erhalten sie Zutritt in das historische Maschinenhaus des bedeutenden Denkmals Koepchenwerk, das in den Jahren 1927 bis 1930 gebaut wurde.



Eine kontinuierliche Versorgungs-Sicherheit für Strom kannte die Bevölkerung zu Beginn der 1920er Jahre nicht. Was wir heute nicht mehr kennen, war früher gang und gäbe: Es kam zu Störungen durch Kurz- und Erdschlüsse oder Blitzeinschlägen. Vor allem Großstädte trafen solche Stromausfälle empfindlich – sie hatten Waren- und Geschäftshäuser, öffentliche Gebäude, Theater, Straßenbeleuchtung etc. Der Ruf nach Stromreserven wurde also lauter. Das Pumpspeicherkraftwerk Koepchenwerk war eine Antwort auf diese drängenden Fragen.

Führungen finden am Samstag 15. Januar und Sonntag 16. Januar um 14 und 15 Uhr statt und dauern rund 45 Minuten. Der Preis beträgt 5 Euro pro Person, Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt. Das Koepchenwerk ist in der Straße "Im Schiffwinkel 43" in 58313 Herdecke zu finden.

Weitere Informationen unter www.industriedenkmal-stiftung.de