Mit einem neuen Rekord endete der diesjährige Zeitraum zur Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnis-Projektes in Herdecke. 385 aktive Radler haben insgesamt 73.553 Kilometer – fast zwei Weltumrundungen - in einem Zeitraum von drei Wochen zurückgelegt: Die Aktion fand zum achten Mal in Herdecke statt. „Die Zahl der Teilnehmenden hat sich im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich erhöht und das obwohl das Wetter so schlecht war“, freut sich die lokale Agendabeauftragte der Stadt Herdecke, Sonja Fielenbach. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster hatte sie nun zur Preisübergabe ins Rathaus eingeladen.

Die Preise wurden in verschiedenen Kategorien vergeben. In der Kategorie „beste/r Einzelfahrer/in“ standen Holger Nowakowski (1.755,8 Kilometer), Jose Julio (1.553 Kilometer) und Dirk Gehre (1.204,5 Kilometer) auf dem Siegertreppchen. Alle drei Teilnehmer durften sich über einen Gutschein freuen.

Der Preis für das beste Team ging in diesem Jahr an das Team „Dirk-Walter-Freitag-Straße“. Die vierköpfige Gruppe legte im Schnitt 869,1 Kilometer zurück und wurde mit einem Stadtgutschein im Wert von 100 Euro ausgezeichnet. Das größte Team mit insgesamt 68 Teilnehmenden hat in diesem Jahr erneut der TSV 1863 Herdecke & Friends zusammengestellt und legte eine Gesamtstrecke von 12.444,7 Kilometern zurück. Stellvertretend war Nicole Selent vor Ort und nahm einen selbstgebauten, von der Sembergnachbarschaft gestifteten Pokal entgegen.

Als beste Grundschulklasse konnte sich die „Pferde-Klasse“ der Werner-Richard-Schule durchsetzen, in der zwölf Schüler durchschnittlich 102,1 Kilometer mit dem Fahrrad schafften. Dafür erhielten sie von der Sparkasse HagenHerdecke ein Sparschwein mit einem Zuschuss für die Klassenkasse in Höhe von 100 Euro. Beste Schulklasse wurde die 10a der Realschule am Bleichstein. Im Schnitt radelten die Schüler 289,8 Kilometer. Dafür erhielten sie ebenfalls ein Sparschwein befüllt mit 100 Euro.

124 "Vielfahrende"

Insgesamt waren 124 der 385 Teilnehmenden sogenannte Vielfahrende, die 210 und mehr Kilometer zurückgelegt haben. Aus ihnen wurden in diesem Jahr drei Personen ausgelost. Die drei Gewinnerinnen und Gewinner der Sonderverlosung unter allen Teilnehmenden konnten sich über verschiedene Preise, wie ein Fahrradschloss, einen Präsentkorb, Fahrradtaschen und Einkaufsgutscheine, freuen.

Beim Gesamtergebnis im Ennepe-Ruhr-Kreis steht Herdecke in diesem Jahr auf Platz 2 in der Kategorie „Kilometer pro Einwohner“. Insgesamt haben im Kreis 2.395 Menschen mitgemacht und sind gemeinsam 474.390 Kilometer geradelt.

Neben den Gewinnern waren auch Sponsoren anwesend, um die Präsente zu übergeben. Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster dankte Sparkasse HagenHerdecke, DEW 21, Ringhotel Zweibrücker Hof, Rewe Symalla, e-motion e-Bike Welt Herdecke und Statt-Auto Herdecke.