In der Nacht zum Samstag, 2. April, wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Heinitzstrasse durch mehrere Heimrauchwarnmelder unsanft aus der Nachtruhe geweckt. Es brannte in einer Wohnung im ersten Obergeschoß, die Feuerwehr rettete zwei Menschen aus der Wohnung, der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Der Brand konnte auf die Brandausbruchstelle begrenzt werden. Durch den Einsatz von einem Rauchschutzvorhang und einem Hochleistungslüfter ist kein Brandrauch in den Treppenraum gelangt. Ohne die Heimrauchwarnmelder und aufmerksame Nachbarn wäre der Brand nicht so frühzeitig entdeckt und die aus der Wohnung geretteten Personen deutlich schwerer verletzt worden.