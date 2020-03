Das geplante Gastspiel des Kabarettduos Heger und Maurischat am Dienstag, 10. März, in den Flottmann-Hallen ist abgesagt. Grund ist eine Erkrankung einer der beiden Künstlerinnen.



Da das Gastspiel "Eine geht noch" im Zusammenhang mit der Herner Frauenwoche stattfinden sollte, ist ein Nachholtermin nicht möglich. Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden: allerdings nur in den Ticketshops, in denen die Karten erworben wurden.