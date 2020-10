Corona hat alle sensibilisiert

Nachdem viele Hygieneartikel u.a. auch Toilettenpapier in mehreren Ländern innerhalb kurzer Zeit zum Verkaufsschlager wurden und ganze Regalreihen ausverkauft waren hat sich die Angebotspalette wieder stabilisiert.

Alle Geschäfte und öffentlichen Dienstleister haben ihre Schutzvorkehrungen und Hygienemaßnahmen stark verbessert und funktionieren teilweise in abgespeckter Geschwindigkeit. Aber dieses Glück hatten nicht alle. Einige Betriebe sind oder stehen kurz vor der Insolvenz und andere suhlen sich in Aufträgen, verrückte Welt.

Die Mehrheit der Gesellschaft hat ihre Verantwortung schnell erkannt und beachtet Vorgaben und Regeln aber immer wieder durchkreuzen Unbelehrbare (Schlauberger) diese Verhaltensmaßnahmen.

Risikogebiete sorgen für Unruhe.

Und jetzt stehen wir wieder vor einem Berg der Verunsicherung und zittern uns erneut durch den täglichen Alltag.

Urlaub ja oder nein, Besuche, Feiern und vieles mehr verlangen von uns Entscheidungen die immer mit einem Risiko eng verbunden sind.

Ja, es ist ein Jahr welches wir (so schnell) nicht vergessen werden!!!!