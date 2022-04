Am Samstag, den 9. April gastiert Ebo Krdum zu zwei Konzerten (um 19.00 und 20.30 Uhr) im Schollbrockhaus in Herne (Karl-Brand-Weg 1, am Schloss Strünkede). Der Musiker und Sänger und Musiker ist selbst Friedensaktivist und Zeitzeuge eines von Krieg und Unruhen geschüttelten Landes ist. Er kommt aus dem Sudan und lebt nun im Exil in Schweden.

Er spielt zeitgenössische Musik im Stil des Afro-Blues und Afrobeat, die in verschiedenen Musiktraditionen der Subsahara-Region verwurzelt ist. Ebo hat mehrere CDs veröffentlicht u.a. Memory of War und im September 2021 sein Soloalbum „Diversity“ mit Stücken aus seinem Live Programm 'The Sub-Saharan Jigs'. Begleitet wird er von Robin Cochrane – am Balafon und Kalebasse.

Mit dreizehn Jahren baute er seine eigene Gitarre und lernte das Spielen über das Radio seines Vaters und lernte die Musik von Ali Farka Touré und Boubacar Traoré kennen. Als der Krieg 2003 in Darfur begann, wurde Ebo zu einer wichtigen Stimme für die friedliche Revolution gegen das korrupte und gewalttätige Regime im Sudan und engagierte sich in der humanitären Hilfe. Seine Texte und Stücke spiegeln die Tragödien und harten Wahrheiten seiner Heimat wider. Sie handeln von Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden, Bürgerrechte, Gleichberechtigung, schädlichen Traditionen oder korrupten Politikern. Er lebt heute in Stockholm, wo er zu den prominentesten Vertretern der World Music Szene gehört.

Karten sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich. Es gelten die aktuellen Coronaregelungen am Veranstaltungstag. Masken werden empfohlen. Veranstalter ist das Eine Welt Zentrum Herne.

Weitere Informationen unter www.ewz-herne.de