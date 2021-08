Am Freitag, 17 September gibt es die Möglichkeit, um 20 Uhr Felice und Cortes Young in der Musik- und Akrobatik-Show „Little Giftshop“ (ab acht Jahre) in den Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, zu erleben.

In „Little Giftshop“ zeigen die Singer-/Songwriterin Felice und der Artist und Musiker Cortes Young aus Berlin das ganze Potpourri ihres Könnens.

Erzählt wird die magische Geschichte eines alten Antiquariats, in dem es tausend Dinge zu entdecken gibt. Vorhang auf, das Licht geht an, Felice & Cortes erwecken den Laden mit all seinen Geheimnissen zum Leben und nehmen die Zuschauer mit auf die Reise in eine phantastische Traumwelt. Dabei verbinden sie auf einzigartige Art und Weise Jonglage, szenische Elemente, Stop Motion Filme und die speziell für „Little Giftshop“ komponierte Musik, deren Bandbreite moderne Popklänge, gefühlvolle Soul-Balladen und kraftvolle Rock-Elemente vereint.

Tickets

Tickets zu 15, ermäßigt 10 Euro sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. An der Abendkasse beträgt die Gebühr 20, ermäßigt 15 Euro.