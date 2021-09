Herne. Ausschnitte aus dem kommenden Programm der Flottmann Hallen im Okotber.

STEFAN WAGHUBINGER am 6. Oktober

„Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen...“

Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch, zynisch und zugleich warmherzig. Das sind Attribute, die man mit diesem österreichischen Kabaretlisten verbindet. Er selbst sagt von sich nur, er betreibt österreichisches Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit.

In seinem vierten Soloprogramm läuft Stefan Waghubinger gegen Türen, begegnet Plüschelefanten, antiken Göttern und sich selbst beim Monopoly. Wieder einmal entstehen Geschichten mit verblüffenden Wendungen, tieftraurig und zum Brüllen komisch. Zynisch und warmherzig, banal und zugleich erstaunlich geistreich. Eine Erklärung zu den wirklich wichtigen Dingen, warum es so viel davon gibt und warum wir so wenig davon haben.

Karten gibt es im Vorverkauf für 18 Euro (ermäßigt 13 Euro) zu kaufen.

Foto: Gero Göschel

Unfugskarton am 27. Oktober

Matthias Reuter öffnet den Unfugskarton und spielt Songs, Gedichte und Geschichten aus fünf Programmen. In den letzten 15 Jahren hat sich einiges angesammelt, das man aus dem Karton holen kann: Stories aus der Ruhrgebietsreihe „Schrecken des Alltags“, Songs über maulende Handys und russische Hacker, Gedichte über die kriminelle Ader der Kanzlerin oder chattende Letten im Schatten von Lappland. Reuter packt das Klavier in den Rucksack und kommt auf die Flottmann-Bühne, immer nach dem Motto „Auswärts denken mit Getränken“. Denn der Humor freut sich ja auch, wenn er endlich wieder rauskommt.

Karten können im Vorverkauf für 16 Euro (ermäßigt 11 Euro) erworben werden.

Foto: Sebastian Mölleken

JANUS am 29. und 30. Oktober

Janus ist ein schräger, zirzensischer, magischer, humorvoller, kafkaesker Psychothriller, der vor allem eines beinhaltet: Hüte.

Ein Tisch, ein Stuhl, ein Schrank, kein Ausgang. Die Welt, in die dieser Mann geboren wurde, wirkt auf den ersten Blick sehr überschaubar. Es herrschen zwar offensichtlich etwas andere Gesetze hier, aber das weiß man nur, wenn man schon einmal woanders war. Er war noch nie woanders. Als er anfängt, seine Lebensrealität zu hinterfragen, scheint es bald so, als ob es neben Objekten, die zum Leben erwachen und der kleinen nervigen Fliege, mit der er sich das Zimmer teilt, auch noch eine unsichtbare Macht gäbe, die ein perfides Spiel mit ihm treibt. Doch wer zum Schluss die Fäden in der Hand hält, überrascht sogar ihn selbst.

„Michael Zandl und Tom Henden bezeugen mit Janus den Einfallsreichtum und die Formenvielfalt im Genre des neuen Zirkus.“

Karten können im Vorverkauf für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) erworben werden.

Foto: Matthias Ziemer

