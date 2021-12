Meine Frage der Woche zielt in dieser Woche auf eure persönliche Bucket List. Das kommt von der englischen Redewendung "to kick the bucket" (ins Gras beißen, den Löffel abgeben) und beschreibt also eine Liste an Sachen, die ihr unbedingt noch erleben oder erledigen möchtet, solange ihr auf Erden weilt.

Vielleicht habt ihr das Konzept auch durch die Herren Freeman und Nickolson kennengelernt, die in dem Film "The Bucket List" als zwei todkranke Freunde durch die Welt ziehen und ihren letzten Willen verwirklichen. Die plötzliche Konfrontation mit einer tödlichen Diagnose bringt beide dazu sich mit den Dingen zu befassen, die ihnen wirklich am Herzen liegen und die wenige verbleibende Zeit sinnvoll zu nutzen. Im Film wird die Bucket List Löffelliste genannt.

Große und kleine Ziele

Wenn man eine Bucket List anfängt, kommen natürlich sofort die ganz großen Fragen des Lebens aufs Tableau: Warum bin ich eigentlich hier? Was habe ich erreicht? Was sind meine Ziele? Aber neben den großen Fragen des Lebens gibt es viele kleinere Ziele oder Aufgaben, um die man sich noch kümmern kann. Ein paar Beispiele dafür wären:

Einen Fallschirmsprung machen

Auf Spanisch einen Burrito bestellen

Eine Beichte ablegen

Jemandem eure Zuneigung gestehen

Nach Kroatien reisen

Endlich die Buddenbrooks lesen

lesen Zu einer Insel schwimmen

Frage der Woche: Was würdet ihr auf eure Bucket List schreiben? Habt ihr vielleicht schon etwas davon abhaken können? Wie sinnvoll findet ihr so eine Liste? Und habt ihr den Film eigentlich gesehen?