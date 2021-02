Was für ein Wetter! Die Schneehaufen aus der vergangenen Woche schmelzen stellenweise noch immer bei Temperaturen knapp unter der T-Shirt-Grenze. Erste Knospen und Blüten wecken Freude auf den kommenden Frühling. Was grünt und blüht bei euch zu Hause?

Klar: Nicht jeder, der Pflanzen liebt, hat auch einen eigenen Garten. Aber auch auf dem Balkon oder in der Wohnung ist eine Bepflanzung sehr gut möglich. Die Corona-Pandemie hat im letzten Jahr auch die Nachfrage an Kleingärten steigen lassen. Denn was grünt und blüht, kann auf unterschiedliche Weisen zur Lebensqualität beitragen. Frisches Gemüse oder Kräuter aus dem eigenen Beet bereichern unsere Küche, Blütenduft und Farbenpracht sind wohltuend und wecken die Lebensgeister.



Frage der Woche: In dieser Woche möchten wir erfahren, was bei euch in der Wohnung, im Garten oder auf dem Balkon wächst. Baut ihr Nutzpflanzen an? Habt ihr einen bienenfreundlichen Garten? Was sind eure Lieblingsblumen? Was kommt euch überhaupt nicht ins Beet? Oder seid ihr FreundInnen von Steingärten? Bitte erzählt es uns in den Kommentaren. Außerdem: Ladet doch ein Bild von eurem grünen Zuhause unter dem Beitrag hoch. Kein Wettbewerb, keine Gewinner – einfach nur zum Spaß.