Der Spielplatz an der Martinistraße in Wanne-Süd, Herne, erstrahlt in neuem Glanz. Mit Mitteln des Projekts „Soziale Stadt Wanne-Süd“ wurde er nach den Wünschen von Kindern umgestaltet – das Thema Ritter begleitet sie von nun an beim Spielen und Toben.

„Es ist gut, dass wir ein Stadterneuerungsprojekt in Wanne-Süd haben und dass wir bei der Gestaltung des Spielplatzes die Meinung von Kindern mit einbezogen haben“, resümiert Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda bei der Eröffnung der neuen Spielstätte.

Auch Achim Wixforth, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Stadtplanung, hält Kinderbeteiligung für einen „wichtigen Baustein bei der Gestaltung von Spielplätzen“. Die Wünsche von Kita-und Schulkindern wurden bei der Planung berücksichtigt.

Kitakinder planen für die Älteren

„Bei einem Planungstermin, bei dem die Gruppe der Schulkinder nicht anwesend sein konnte, haben die Kitakinder sogar für die Älteren mit überlegt und geplant“, erklärt Nuray Sülü, die als Kinderanwältin Bibi Buntstrumpf im Einsatz ist.

Die Planung des Spielorts sei aufgrund der schlauchartigen Form des Grundstücks nicht ganz einfach gewesen, erklärt Wixforth, der Terminplan konnte aber gut eingehalten werden. „Bei dem Spielplatz handelt es sich um ein Unikat: Alle Spielgerüste sind Maßanfertigungen“, fügt er hinzu.

Die Grundstücksform ermöglicht zudem eine räumliche Trennung Jüngerer und Älterer: Während der vordere Bereich Spielvergnügen für kleinere Kinder bietet, können ältere Kinder und Jugendliche sich verstärkt im hinteren Teil des Spielplatzes treffen.

Selbstverständlich dürfen bei der Eröffnung auch Kinder nicht fehlen, die die Spielgeräte einweihen.

Der sechsjährige Vincent hat schon seine Favoriten gefunden:

Wippe, Balancierpfad, Schaukel und Tischtennisplatte

„Am besten gefällt mir die Wippe, der Balancierpfad und die Schaukel.“ Anouk, neun Jahre alt, freut sich, dass der Spielplatz so nah an ihrem Zuhause ist: „Jetzt habe ich eine Tischtennisplatte, zu der ich laufen kann.“

Im Zuge der Umgestaltung wurde auch die Einsehbarkeit des Spielplatzes verbessert und die Eingangssituation barrierefrei gestaltet. 200.000 Euro hat der Umbau gekostet. „Das ist gut angelegtes Geld für die Stadt“, so Dr. Frank Dudda.