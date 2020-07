Nicht nur Verkehrsunfälle und Straftaten beschäftigen die Polizei Herne. Manchmal erlebt sie auch eine kleine tierische Geschichte mit gutem Ausgang – wie im Fall eines jungen Mauerseglers.



Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurde ein Beamter des Bezirkdienstes am vergangenen Donnerstag, 9. Juli, im Bereich der Poststraße auf einen hilflosen kleinen Jungvogel angesprochen.Dieser saß untypisch auf dem Boden und konnte nicht mehr allein losfliegen.

Tierheim in Gelsenkirchen

"Bei so niedlichen Knopfaugen hilft man doch gerne", heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums. Ein paar Telefonate später konnte der augenscheinlich abgemagerte junge Mausersegler in die kümmernden Hände einer Mitarbeiterin des Tierheims in Gelsenkirchen gegeben werden.

Dort wird der kleine Pilot wieder aufgepäppelt gebracht, und die Polizei Herne drückt die Daumen, dass der Segler bald wieder die Lüfte erobert.