Leider hat man gestern wieder einmal alles an der Eichhörnchen und Vogel Futterstelle "zerstört", bzw. es stand und hing nichts mehr dort wo es sich ursprünglich befand.

Das macht mich einfach nur traurig und wütend. Viele Herner kennen mich aus dem Park.

Man kennt neine Fotos, die auch schon im Lokalkompass veröffentlicht wurden.

Menschen bleiben an der Futterstelle stehen und erfreuen sich an den Eichhörnchen und Vögeln.

WARUM muss man das zerstören?

Kann man sich nicht sinnvoller beschäftigen?

Falls es an Langeweile liegen sollte, kann man sich sinnvoller mit Müll aufsammeln beschäftigen.

BITTE lasst die Finger von Sachen die euch nicht gehören. Respektiert einfach dass man auch mal was schönes aufgebaut hat und pflegt.