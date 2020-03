Am Randes des FDP-Bezirksparteitages am Wochenende im Ruhrfestspielhaus Recklinghausen wurde der Prinzipal des Mondpalastes Christian Stratmann für seine langjährige Vorstandstätigkeit in Gremien der FDP im Ruhrgebiet als „liberale Persönlichkeit Ruhr“ geehrt. Die FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg und die Herner Delegierten (v.l.nr. Thomas Bloch, Linda Teuteberg, Christian Stratmann, Thomas Nückel, Ralf Nissen und Marita Cramer) gratulierten dem Geehrten.

Der Landtagsabgeordnete Thomas Nückel und der Herner FDP-Kreisvorsitzende Thomas Bloch wurden bei dem Parteitag in ihren Ämtern als Bezirksschatzmeister und Vorstandsmitglied mit über 96 Prozent der Stimmen bestätigt