Neun von zehn Menschen haben Vorurteile gegenüber Frauen – zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie der UN. Am internationalen Frauentag 2020 sind Frauen gegenüber Männern immer noch benachteiligt.

1911 fand, angeregt durch die deutsche Sozialistin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin, am 19. März der erste internationale Frauentag statt. Bürgerrechtlerinnen kämpften damals besonders um das Wahlrecht, das ihnen in vielen Staaten erst Jahrzehnte später und gegen Widerstände des Patriarchats gewährt werden sollte (Deutschland: 1918), aber auch für das Recht auf Arbeit und Eigentum. Seit 1921 wird der Tag der Frauen jährlich am 8. März gefeiert, in mehreren Staaten, darunter z.B. Angola, Burkina Faso, Ukraine, Moldau und Sambia ist er ein staatlicher Feiertag. Die UN bestimmen die Gleichstellung der Geschlechter bis 2030 als Thema für den Frauentag.

UN-Studie: Weltweit massive Vorurteile gegenüber Frauen



Was ist in 2020 der Stand der Dinge? Das United Nations Development Programme (UNDP) veröffentlichte jüngst eine Studie (TeilnehmerInnen aus 75 Staaten, 80% Abdeckung der Weltbevölkerung) )mit bemerkenswerten Ergebnissen. Wie sich zeigte, haben nicht nur Männer, sondern auch Frauen weltweit massive Vorurteile gegenüber Frauen. Unter anderem ist rund die Hälfte der Weltbevölkerung (Männer wie Frauen) der Ansicht, Männer seien die besseren politischen Anführer. 40% gaben an, Männer hätten ein größeres Anrecht auf Jobs und seien bessere Führungskräfte. 28% finden es gerechtfertigt, wenn ein Mann seine Frau schlägt.

Diese Zahlen sind für Deutschland nicht repräsentativ. Das Weltwirtschaftsforum (WEF) veröffentlicht jährlich eine Studie zur Gleichstellung von Verdienstmöglichkeiten von Mann und Frau. Hier schnitt die Bundesrepublik 2019 knapp hinter Ruanda auf Platz 10 ab. In Deutschland hat es demnach besonders durch eine bessere Präsenz in politischen Ämtern Verbesserungen gegeben. Von gleichem Geld für gleiche Arbeit aber ist Deutschland noch weit entfernt.

Sprechen wir in dieser Woche über Gleichberechtigung in Deutschland. Wo bemerkt ihr, dass Frauen immer noch nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer? Welche politischen Maßnahmen haltet ihr für nötig? Was kann man als Einzelne für echte Gleichberechtigung tun?