Die Hotelkette Hilton kommt nach Herne. Jetzt wurde ein Pachtvertrag zwischen der Signo Hospitality GmbH als Betreiber und der Fakt AG als Verpächter für ein Hilton Garden Inn im Shamrockpark geschlossen. Signo wird das Hotel als Franchisenehmer von Hilton betreiben.

Das Hilton Garden Inn wird mit 154 Zimmern im Shamrockpark im völlig entkernten und grundsanierten Haus 3 entstehen. Es soll für eine weitere und starke Belebung des Quartierts sorgen. Damit würden innenstadtnah Engpässe der Stadt Herne aufgelöst, und es sei mit einer guten Auslastung des Hotels zu rechnen", heißt es in einer Pressemitteilung der Fakt AG. „Hilton kommt nach Herne. Das ist eine Schlagzeile aus 1000 und einer Nacht“, kommentierte Oberbürgermeister Frank Dudda den geschlossenen Pachtvertrag.

Etwa 85 Prozent im Shamrockpark vermietet

Generell entwickele sich das rund 100.000 Quadratmeter große Gelände der Fakt Shamrockpark GmbH rasant und schaffe so einen neuen Bezugspunkt in unmittelbarer Innenstadtnähe, teilt die Fakt AG mit. Mittlerweile seien – dank des integrativen Nutzungsmix-Konzeptes – rund 85 Prozent der Bestandsgebäude vermietet. Die Eröffnung des Hilton Garden Inn ist für Ende 2021/Anfang 2022 geplant.

„Wir freuen uns, mit Hilton und seinem Franchisenehmer, der Signo Hospitality GmbH, die richtigen Partner für die beiden Standorte gefunden zu haben“, sagte Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der Fakt AG. Neben dem Pachtvertrag für Herne wurde ein weiterer für Bottrop geschlossen. Hier soll bis zum Herbst 2022 im Fakt Hansa Center das Hotel Hampton by Hilton mit 100 Zimmern entstehen.