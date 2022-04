Die Arbeitsgruppe der Abteilung Sozialhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen des Fachbereichs Soziales der Stadt Herne bietet eine wöchentliche Beratung zum Bildungs- und Teilhabepaket an.



Diese Leistungen unterstützen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen. Die Mittel können die Familien zum Beispiel für Angebote in Schule und Freizeit nutzen. Die Sprechstunde gibt es ab Donnerstag, 7. April, immer von 14 bis 15.30 Uhr im Stadtteilzentrum H2Ö, Hölkeskampring 2. Auch Anträge können abgegeben werden. In den Schulferien findet keine Beratung statt.