Bundeskanzlerin Angela Merkel scheidet in diesem Jahr aus dem Amt. Nach 16 Jahren Merkel wird es in Deutschland einen Wechsel an der Regierungsspitze geben. Vor ihr haben sieben Männer das Amt schon innegehabt. Wer hat es am besten gemacht?



Im Folgenden findet ihr ein Mini-Dossier mit wichtigen Leistungen und Kritikpunkten für jeden einzelnen Kanzler. Walter Scheel (FDP), der das Amt neun Tage lang kommissarisch übernahm, lassen wir bei der Aufzählung außen vor. Ihr seid herzlich eingeladen, an der Umfrage unter dem Beitrag teilzunehmen. Aber wir möchten natürlich auch in den Kommentaren lesen, wer euer Favorit ist.

1949-1963: Konrad Adenauer (CDU)

1963-1966: Ludwig Erhard (CDU)

Außenpolitische Beziehung zu Israel wird aufgebaut.

Fortsetzung des Wirtschaftswunders

Ausbau der Beziehungen zu den USA

1966-1969: Kurt Georg Kiesinger (CDU)

Erste große Koalition

Verabschiedung der Notstandsgesetze

ehemalige NSDAP-Mitgliedschaft

1969-1974: Willy Brandt (SPD)

Kniefall in Warschau,

Aussöhnung mit östlichen Nachbarn durch Ortsverträge

Außenpolitische Annäherung an DDR

1974-1982: Helmut Schmidt (SPD)

Umgang mit RAF-Terror

NATO-Doppelbeschluss

Wegbereiter für Euro und Europäische Union

1982-1998: Helmut Kohl (CDU)

Schengen-Abkommen

Kanzler der Wiedervereinigung

Spendenaffäre

1998-2005: Gerhard Schröder (SPD)

Seit 2005: Angela Merkel (CDU)

Bundeskanzler*in: Wer hat es am besten gemacht?