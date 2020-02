Am Ende zahlen wir alle!

So funktioniert bei manchen Bürgern, wie überall bekannt, die Entsorgung.

In den Abendstunden an abgelegene Stellen hinfahren und Müll entsorgen - ohne Skrupel – dann wegfahren und nach mir die Sinnflut.

Hier waren die städtischen Mitarbeiter zügig vor Ort und so konnte nach ein paar Tagen der Müll eingesammelt werden.

Was das unseren Städten und Gemeinden zusätzlich kostet, unverantwortlich!