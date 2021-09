Der Krisenstab der Stadt Herne hat am Mittwoch, 8. September, zur aktuellen Corona-Lage beraten. Er wird den Erlass des Landes bezüglich der Quarantäne für Kinder aus Schulen und Kindertagesstätten umsetzen, der in Bälde erwartet wird.

So ist davon auszugehen, dass ab dem Zeitpunkt der Information nur noch das infizierte Kind in Quarantäne muss. Inwieweit in Sonderfällen bei einem Ausbruchs Geschehen eine Beendigung der Quarantäne nach fünf Tagen durch PCR- oder Poc-Testung möglich ist, kann aktuell noch nicht abgesehen werden. Der Krisenstab würde begrüßen, wenn nach fünftägiger Quarantäne eine Freitestung mittels Poc-Test erfolgen könnte.

Aktueller Impffortschritt

Er begrüßt ausdrücklich den aktuellen Impffortschritt. Aktuell haben 76 Prozent der Bürger die Erstimpfung und 68 Prozent die Zweitimpfung bekommen. Ziel ist es, bis Ende September 80 Prozent der Bürger mit einer Erstimpfung zu versorgen. Schüler der Herner Schulen werden noch einmal über Flyer an den Schulen über die Impfung gegen Covid-19 im Impfzentrum informiert.

Unter den jetzigen Bedingungen ist davon auszugehen, dass Ende Oktober mit dem Aufbau des Cranger Weihnachtszaubers begonnen wird, sodass die Veranstaltung ab Mitte November stattfinden könnte, wenn sich die Verordnungslage bis dahin nicht nachteilig verändert.