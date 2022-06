Sabine Karkuth-Dohmeier heißt die neue Leiterin der Evangelischen Beratungsstelle für Ehe-, Partnerschafts- und Lebensfragen sowie Schwangerschaftskonfliktberatung. Am 1. März trat sie die Nachfolge von Renate Ullrich nach deren Eintritt in den Ruhestand an.



Die Diplom-Pädagogin und Systemische Familien- und Traumatherapeutin hat in den vergangenen Jahren bei der Interkulturellen Kinder- und Jugendhilfe Plan B Ruhr gearbeitet. Zuletzt leitete sie für denselben Träger eine Inobhutnahmestelle für Kinder in Essen. „Ich sehe meinen Schwerpunkt in der Beratung, sodass ich mich nach 20 Jahren Jugendhilfe für eine Arbeitsstelle im Beratungskontext entschieden habe“, sagte sie zu ihrem Stellenwechsel.

Hier sei sie direkt in die Beratungsarbeit eingestiegen und fühle sich im Team bereits gut integriert. Als Leitung sind ihr Vernetzung, Kooperation und hohe fachliche Qualität wichtig. Zusammen mit dem Team möchte Karkuth-Dohmeier die Angebote neu überdenken und Schwerpunkte und gemeinsame Ziele erarbeiten. Hierzu sei der Austausch auf kommunaler Ebene wichtig, um mögliche Angebote mit der vorhandenen Struktur abzustimmen.

Sexualpädagogische Arbeit in Schulen

Mit den Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen werden aktuell präventive Angebote wie die sexualpädagogische Arbeit in Schulen wieder aufgenommen. Auch wird darüber nachgedacht, ob und welche speziellen Angebote für Flüchtlinge aus der Ukraine angeboten werden könnten.

Ein wichtiger Punkt ist der 52-Jährigen der Austausch zu den Themen Seelsorge und Beratung mit den Kirchengemeinden. „Hier ist eine gute Vernetzung sehr wünschenswert“, so Karkuth-Dohmeier. Wichtig ist ihr nicht zuletzt auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Förderverein.

Sabine Karkuth-Dohmeier ist verheiratet, hat erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. Ausgleich zu ihrer Arbeit findet sie beim Yoga oder auf Tour mit dem Motorrad. Sie ist per E-Mail s.karkuth-dohmeier@evberatherne.de oder Tel. 02323/53048 zu erreichen.