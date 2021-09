Herne. Das DRK Herne und Wanne-Eickel bietet vom 20. Dezember bis zum 03. Januar eine Seniorenfreizeit in der bayerischen Rhön in Bad Brückenau an.

Das Hotel befindet sich gegenüber dem Kurpark und bietet komfortable Zimmer und ein Schwimmbad an. Eine erfahrene Rotkreuzmitarbeiterin wird diese Reise begleiten und mit den Seniorinnen und Senioren gemeinsam das Programm gestalten.

Anmeldeschluss ist der 31. Oktober.

Nähere Informationen sowie Anmeldung sind unter Tel. 02325/969500 oder unter Tel. 02325/9691554 möglich.