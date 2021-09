Die Cheerleader Claws des Baukauer Turnclubs Herne verbrachten am 29.08.21 mit ihren Eltern einen Übungstag im Schießsportzentrum des BSV Holthausen 1857 e.V.

Unter fachkundiger Leitung konnten alle Teilnehmer das Bogenschießen mit dem Recurvebogen und das Schießen mit dem Lichtgewehr und der Lichtpistole auf 10 Metern ausprobieren und diesen Konzentrationssport kennenlernen. Wie auch beim Pyramiden bauen der Cheerleader bei den Footballspielen der Herner Black Barons steht auch im Schießsport die Sicherheit an erster Stelle. Am Nachmittag besuchten einige Footballspieler der Herner Black Barons die Veranstaltung und stellten den Anwesenden einige Spielzüge und Regeln vor.