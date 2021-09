Zum ersten Heimspiel nach der Corona-Pause am Sonntag, 5. September, gegen den SV Rot-Weiß Deuten in Herne, Anstoß ist um 15 Uhr, bietet Fußball-Westfalenligist DSC Wanne-Eickel seinen Fans noch zwei Extras an.

So parkt vor der Mondpalast-Arena, der Impfbus des DRK und bietet allen Impfwilligen die Corona-Schutzimpfung an.

Zudem unterstützt der DSC am Sonntag die Zutrittskampagne „Assistenzhund willkommen“ und hat dafür den Dortmunder Thorsten Habel und seine Begleitung „Hanni“ eingeladen.

Habel leidet seit vielen Jahren an Anaphylaxie, was bedeutet, dass er plötzlich allergische Schocks bekommen kann, bei denen ihm Lippe, Zunge oder der Hals anschwellen. „Hanni“ erkennt solch einen Allergieschock weit vor seinem Besitzer, warnt beziehungsweise weckt ihn auch nachts und bringt ihm die lebenserhaltenen Medikamente:

Lebensversicherung auf vier Pfoten



„,Hanni` ist meine Lebensversicherung auf vier Pfoten und 24 Stunden an meiner Seite“, sagt Thorsten Habel.

Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff stellt er sich und seinen medizinischen Assistenzhund, einen Labrador Retriever, vor. Dabei geht es um die allgemeine Anerkennung der Kampagne, die Kostenübernahme durch die Krankenkassen und vor allem um die Zutrittsrechte dieser Tiere an Orten, an denen Hunde generell verboten sind.

In Dortmund unterstützen bereits unter anderem der BVB, das Klinikum Dortmund und der FC Brünninghausen, Konkurrent des DSC in der Fußball-Westfalenliga, die Kampagne „Assistenzhund willkommen“.