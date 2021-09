Ihr 50-jähriges Bestehen hat die städtische Kita Plutostraße in Herne gefeiert.

Aus diesem Anlass hat das Kita-Team Ausstellungsstücke, Fotos und Plakate aus der Geschichte der Kindertagesstätte in Röhlinghausen zusammengetragen. Die Gäste des Jubiläums konnten mit diesen Erinnerungsstücken im Garten eine Zeitreise durch 50 Jahre Kita Plutostraße erleben – angefangen bei dem alten Bauplan des Gebäudes, das damals noch als Casino der Zeche Pluto genutzt wurde.

Besonders gefreut hat sich das Kita-Team über den Besuch zahlreicher ehemaliger Mitarbeitenden, Familien, Kinder und über Vertreter des Fachbereichs Kinder-Jugend-Familie sowie der Politik. Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda und Ulrich Klonki, Vorsitzender im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie, erinnerten anlässlich des runden Jubiläums in ihren Reden an die stetigen Veränderungen, die umfangreichen Umbaumaßnamen ebenso wie den pädagogischen Wandel, den die Kindertagesstätte im Laufe ihres Bestehens vollzogen hat.